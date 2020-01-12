قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله بنفسه

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، فلسطينياً على هدم منزله بنفسه في بلدة جبل المكبر، الواقعة جنوبي مدينة القدس.

وسلّمت البلدية المواطن جعابيص، عدّة إنذارات وقرارات بالهدم سابقاً، وكان يقوم بإيقافها من خلال محاميه، لكن دون جدوى، حيث أمهلته البلدية حتى اليوم الأحد، لعملية إخلاء المنزل وهدمه.

رام الله - دنيا الوطنوبحسب مصادر محلية، فإن البلدية، أجبرت صايل جعابيص على هدم منزله المبني منذ أربع سنوات من الكرفانات بنفسه، بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).وأشار ت المصادر، إلى أن المواطن أُجبر على هدم منزله بنفسه كي لا يتحمّل تكاليف هدم آليات الاحتلال للمنزل، والتي تقدّر بعشرات آلاف الشواكل.وأجبرت بلدية الاحتلال، نحو خمسين فلسطينيًا على الهدم الذاتي خلال العام الماضي 2019.ولا تسمح بلدية الاحتلال لسكان القدس بالبناء أو التوسعة بالمدينة، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الإسرائيلية من وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية.