شؤون فلسطينية

شاهد "قاسم سليماني" يظهر وسط قطاع غزة

شاهد "قاسم سليماني" يظهر وسط قطاع غزة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقاسم سليماني - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة قامت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بوضعها في أحد مفترقات مدينة غزة، تجمع كلاً من: القيادي البارز في السرايا الشهيد بهاء أبو العطا، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليمان.

يشار إلى أن سليماني، اغتيل فجر الجمعة قبل الماضية، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كان على متنها، في العاصمة العراقية بغداد، فيما استشهد أبو العطا في قصف إسرائيلي، استهدف منزله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يشار إلى أن بعض فصائل المقاومة في غزة، أصدرت بيانات منفصلة، أدانت اغتيال سليماني، الأمر الذي أدى إلى انتقاد شرائح فلسطينية، مطالبة بعدم التدخل في أي شأن خارجي.


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