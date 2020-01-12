شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع فجر اليوم الأحد، قسم (3) في سجن (ريمون)، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية عُرف منهم الأسرى: جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وآخرين، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها.

وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت قسم (6) في سجن (ريمون) قبل تسعة أيام، وفي حينه جرى نقل (120) أسيراً إلى سجن (نفحة)، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد، ورداً على ذلك، قرر الأسرى حلّ الهيئات التنظيمية، واتخاذ خطوات نضالية تدريجية.

ومن الجدير ذكره، أن إدارة سجون الاحتلال، قد صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن سجن  (ريمون) تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في سجني (عوفر، والنقب).

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

هيئة الأسرى: توتر في (ريمون) بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام

هيئة الأسرى: توتر في (ريمون) بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام

الخارجية: &#34;بينت&#34; بقراراته الاستيطانية يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

الخارجية: "بينت" بقراراته الاستيطانية يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

رباح: أن تطلب السلطة وساطات دولية لاجراء انتخابات فلسطينية بالقدس &#34;وهم&#34;

رباح: أن تطلب السلطة وساطات دولية لاجراء انتخابات فلسطينية بالقدس "وهم"

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس

حاتم عبد القادر: الرئيس عباس ليس مرشح فتح للانتخابات الرئاسية

حاتم عبد القادر: الرئيس عباس ليس مرشح فتح للانتخابات الرئاسية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان وفتى

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان وفتى

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله بنفسه

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله بنفسه

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

هيئة الأسرى: توتر في (ريمون) بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام

هيئة الأسرى: توتر في (ريمون) بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام

الخارجية: &#34;بينت&#34; بقراراته الاستيطانية يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

الخارجية: "بينت" بقراراته الاستيطانية يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس

اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان وفتى

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان وفتى

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله بنفسه

قوات الاحتلال تُجبر مقدسياً على هدم منزله بنفسه

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية

قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية

حماس: ارتفاع وتيرة الاستيطان هدفه استكمال وجود دولة يهودية متطرفة

حماس: ارتفاع وتيرة الاستيطان هدفه استكمال وجود دولة يهودية متطرفة

منوعات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

عربي

شاهد: المئات في لبنان يتظاهرون احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي والوضع السياسي

شاهد: المئات في لبنان يتظاهرون احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي والوضع السياسي

لبنان: تراشق للاتهامات بين المالية والخارجية بعد حرمانها من التصويت

لبنان: تراشق للاتهامات بين المالية والخارجية بعد حرمانها من التصويت

صدامات بين محتجين وقوات أمنية أمام جامعة واسط بالعراق

صدامات بين محتجين وقوات أمنية أمام جامعة واسط بالعراق

بدء سريان الهدنة بليبيا وسط حديث عن ضغوط دولية على حفتر

بدء سريان الهدنة بليبيا وسط حديث عن ضغوط دولية على حفتر