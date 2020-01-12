قوات القمع تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتنقل أعضاء من الهيئة التنظيمية

اقتحمت قوات القمع فجر اليوم الأحد، قسم (3) في سجن (ريمون)، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية عُرف منهم الأسرى: جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وآخرين، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها.







وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة.

رام الله - دنيا الوطنوكانت قوات القمع قد اقتحمت قسم (6) في سجن (ريمون) قبل تسعة أيام، وفي حينه جرى نقل (120) أسيراً إلى سجن (نفحة)، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد، ورداً على ذلك، قرر الأسرى حلّ الهيئات التنظيمية، واتخاذ خطوات نضالية تدريجية.ومن الجدير ذكره، أن إدارة سجون الاحتلال، قد صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن سجن (ريمون) تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في سجني (عوفر، والنقب).