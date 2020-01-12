دولي

العسكريون الأمريكيون في عين الأسد دخلوا الملاجئ قبل ساعتين من الهجوم الإيراني

العسكريون الأمريكيون في عين الأسد دخلوا الملاجئ قبل ساعتين من الهجوم الإيراني
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، بأن قوات الولايات المتحدة، المتمركزة في قاعدة عين الأسد في العراق، كانت على دراية مسبقة بشأن خطط إيران بشأن مهاجمتها.

ونقلت الشبكة، التي وصل فريقها الصحفي إلى تلك القاعدة، بأول زيارة إليها منذ الهجوم الصاروخي الإيراني عليها، عن ضباط أمريكيين قولهم: إن معظم العسكريين ذهبوا إلى الملاجئ الآمنة في الساعة الـ 11 مساء تقريباً من يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل 2.5 ساعة من الهجوم الإيراني، الذي بدأ في الساعة الـ 01:30 فجر يوم الأربعاء واستمر نحو ساعتين.

وذكرت الشبكة، أن القوات الأمريكية "كانت على دراية بأن قاعدتها ستتعرض لهجوم، لكنها لم تكن على علم بشأن طبيعته".

ولفت الضباط إلى أن الضربات الإيرانية، طالت حصراً الجزء من القاعدة الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، مضيفين أن الهجوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا بشرية "بأعجوبة"، وخاصة أن بعض الصواريخ، سقطت على بعد عدة أمتار عن الملاجئ، وظل بعص العسكريين خارجها خلال الاعتداء.

وسبق أن صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بأن إيران أبلغت بلاده في رسالة شفهية بشأن خططها استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أراضيها، ونقلت (سي إن إن) عن مصدر دبلوماسي عربي، ذكره أن حكومة بغداد حذرت الولايات المتحدة مسبقاً بشأن القواعد التي قد تتعرض لهجمات.

وجاء القصف الإيراني لقاعدتين، تتمركز فيهما القوات الأمريكية بالعراق، إحداهما عين الأسد، رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بغارة جوية استهدفت موكبه في طريق مطار بغداد الأسبوع الماضي.

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