الرقب: مصيبة أن ننتظر موافقة (الموساد) لإجراء انتخابات فلسطين

القيادي في حركة حماس حماد الرقب

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خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس)، حماد الرقب، أن الجميع تأكد بأن حركته، قدمت كل ما هو مطلوب لإجراء الانتخابات، ولكن الطرف الآخر الرئيس محمود عباس، هو المُعطل لإجراء الانتخابات، مشددًا بالقول: "مصيبة كبرى، أن نتتظر موافقة الكنيست، والموساد الإسرائيليين، لإجراء انتخابات فلسطينية".



وقال الرقب، خلال حديثه لـ "استديو الوطن" عبر تلفزيون "دنيا الوطن": إن حماس وأمام كافة وسائل الإعلام، قدمت موافقتها على إجراء الانتخابات، وخلال مؤتمرات صحفية مشتركة مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، مضيفًا: "علينا أن ننتزع حقوقنا، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تُؤخذ الدنيا غلابًا".



وأوضح الرقب أن لأهالي القدس وسائل عديدة لإجراء الانتخابات، منها: إثارة رأي عام عالمي، وتصويب بوصلتنا باتجاه القدس، ونفضح هذا الاحتلال، إضافة للاشتباك الجماهيري مع هذا الاحتلال، وأيضًا يمكننا الذهاب إلى الوسائل الإلكترونية.