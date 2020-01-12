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هل فرضت مصر ضريبة على دفن الموتى بقيمة 150 جنيه؟

هل فرضت مصر ضريبة على دفن الموتى بقيمة 150 جنيه؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن وزارة المالية بمصر قد فرضت ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

لكن الحكومة المصرية وضعت حداً للشائعات، ونقلت صحيفة (الشروق) عن المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية، إنه تواصل مع وزارة المالية بخصوص ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة على تصاريح الموتى، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء تماما.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على (فيسبوك)، قالت فيه: "فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح".

وأضاف البيان أن "تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا من دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم"، وأضاف أنه "لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب".

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