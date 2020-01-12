وفد من حماس برئاسة هنية يصل مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: أن وفداً من الحركة، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.



وكان هنية، هاتف مساء أمس وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي معزيا إياه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية اليوم السبت.



وقدّم التعازي للسلطنة قيادة وحكومة وشعبا، متمنيًّا التوفيق والسداد في إدارة البلاد لخليفته السلطان هيثم بن طارق.