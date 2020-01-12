أمیر قطر يزور طهران للقاء خامنئي وروحاني



وأجرى أمير قطر الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً بروحاني، أكد فيه أن بلاده "لن تنسى موقف إيران، عندما فرضت عقوبات على الدوحة"، وأن قطر "تعارض أي توتر يستهدف إيران".



رام الله - دنيا الوطنوصل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران، في زيارة يلتقي خلالها المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني.وذكرت وكالة (فارس) الإيرانية، أن أمير قطر يزور طهران؛ ليلتقي المسؤولين في إيران؛ لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.