نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده، بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن نتنياهو قوله اليوم الأحد: "كما كذبت إيران بشأن الأسلحة النووية، الآن يكذبون بشأن الطائرة الأوكرانية "كانوا يعرفون منذ البداية أنهم أسقطوها".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أهنئ الرئيس ترامب لفرضه عقوبات جديدة على إيران"، وفق تعبيره.



وأصدرت إيران صباح أمس السبت، بياناً، قالت فيه: إن الطائرة الأوكرانية، أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".



رام الله - دنيا الوطن