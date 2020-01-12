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وفد سوري رفيع في طهران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة

وفد سوري رفيع في طهران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت صحيفة (الوطن) السورية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية "يبدأ اليوم وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك، العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية"​​​.

وأضافت الصحيفة، أن الوفد سيضم في عضويته، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، ووزير الدفاع، العماد علي عبد الله أيوب.

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