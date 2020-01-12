قيادي فتحاوي: فُرص إجراء انتخابات في فلسطين لم تتراجع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (فتح)، منذر الحايك، أن فرص إجراء انتخابات في فلسطين لم تتراجع، وأن الرئيس محمود عباس، وقيادة حركة فتح، جادون بالذهاب نحو انتخابات فلسطينية عامة، موضحًا أن قرار إجراء الانتخابات، هو قرار استراتيجي، لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالترشح والانتخاب، وأيضًا تجديد الشرعيات.



وقال الحايك خلال حديثه لـ "استديو الوطن"، عبرتلفزيون "دنيا الوطن": إن حركة فتح لن تسجل على نفسها أن تُجري انتخابات بدون القدس، لأن ذلك سيُعتبر تماهياً مع (صفقة القرن)، مشددًا بالقول: "انتخابات بدون القدس لن تكون، ومن يقبل إجراء انتخابات بدون القدس، سيكون عليه علامات استفهام".



وأوضح أن المرسوم الرئاسي، لن يكون مُجديًا إن لم يتم ضمان إجراء الانتخابات في القدس، لأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وسكانها مواطنون فلسطينيون لهم الحق في الترشح والانتخاب، والولاية الجغرافية بالنسبة لحركة فتح، هي الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، لذا وجب على القيادة الفلسطينية، إقامة انتخابات بالقدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.



وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي، سيسبق عقد لقاء وطني يجمع الكل الفلسطيني، ويتم فيه المواعيد، واللجان المحلية والأوروبية التي ستشرف على الانتخابات، وغيرها من القضايا المشتركة.



وحمّل الحايك حركة حماس مسؤولية إسقاط قوائم حركة فتح بغزة، الذين حاولوا الترشح للانتخابات المحلية في القطاع، لأنها لا تُرد رؤية فتحاويين على رأس العمل المحلي.