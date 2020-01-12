هيئة مقاومة الاستيطان تُعدّ خطة لمساندة ودعم صمود المواطنين بالأغوار



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: أن الخطة تشمل العمل على تفعيل الحشد الشعبي من كافة المحافظات والأقاليم واللجان الشعبية والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات؛ لتوفير احتياجات المواطنين في الأغوار.



وبيّن أبو رحمة، أن هذه الخطة ستعمل على فضح ممارسات الاحتلال، وتوثق كافة الانتهاكات بحق شعبنا، وتسجيلها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.





وطالب أبو رحمة، كافة فصائل العمل الوطني، بتشكيل برنامج وطني؛ لدعم الأغوار، وتكاتف الجهود وتوحيدها؛ للتحرك سريعاً للتواجد في الميدان، خاصة أن الأغوار منطقة لا يوجد بها كثافة سكانية.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة: إن الهيئة أعدت خطة تكاملية لمساندة ودعم صمود المواطنين في الأغوار، وللوقوف في وجه سياسات الاحتلال الاستيطانية.