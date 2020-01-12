سفارة فلسطين بلندن تحتج لدى الحكومة البريطانية على التحريض الإسرائيلي

سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط

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رام الله - دنيا الوطن

وجه سفير دولة فلسطين، لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية، حول التحريض الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة البريطانية، بالتدخل لوقف حملات التحريض، ونشر الكراهية، والدعوة للقتل والتنكيل بالفلسطينيين، من قبل الساسة الإسرائيليين.



جاء ذلك، بعد قيام زعيمة حزب اليمين الجديد الإسرائيلي، ووزيرة العدل السابقة، أيليت شاكيد، بنشر على صفحتها في موقع (تويتر) مقطع فيديو، يحتوي على اقتباس من كلمة ألقاها السفير زملط، يقوم بها بإدانة قيام إسرائيل باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمهم لذويهم لدفنهم، وعلقت شاكيد على مقطع الفيديو قائلة: "حسام، هذه البداية فقط".



وقال السفير زملط، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذا التعبير هو مثال على التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، ويعبر بشكل صارخ عن مستوى الخطاب الرسمي والسياسي في دولة الاحتلال، والذي ينحدر إلى مصاف الكراهية البحتة، والدعوة للعقوبات الجماعية بشكل مناف للقانون الدولي".