هيئة الأسرى تُحذّر من تدهور خطير للأعضاء الحيوية للأسير زهران



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الأسير زهران، مصمم على مواصلة إضرابه رغم كل شيء، فيما تمارس إدارة سجون الاحتلال تهديدات لبقية الأسرى، بعدم الخوض في الإضراب في محاولة لكسر حالة التضامن داخل الحركة الأسيرة.



وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير زهران، يعاني من فقدان كبير في الوزن، وانخفاض في نسبة السوائل بالجسم، وعدم انتظام في دقات القلب، ولا يقوى على المشي.

رام الله - دنيا الوطنحذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من تدهور خطير للأعضاء الحيوية للأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الثاني عشر بعد المئة، رفضاً للاعتقال الإداري.