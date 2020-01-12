شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: 500 ألف دولار خسائر إغراق الاحتلال للأراضي الزراعية

"الزراعة" بغزة: 500 ألف دولار خسائر إغراق الاحتلال للأراضي الزراعية
جانب من إغراق الاحتلال للأراضي الزراعية شرق الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الزراعة، بغزة، تقديراً أولياً للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين، نتيحة فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقى محافظة غزة وجباليا، وبيت حانون.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بأن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي، تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال أسبوع، الأمر الذي أدى لغمر وانجراف التربة في بعض المناطق، وإتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالإضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الأرأضي، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.

وذكرت، أن الخسائر شرقي الشجاعية، كانت على النحو التالي: تضرر حوالي 700 دونم مزروعة بمحاصيل حقلية (شعير، قمح، بيقا.. الخ) و100 دونم مزروعة بمحاصيل خضار (ملفوف، زهرة، بازيلاء، بصل.. الخ) بالإضافة إلى تضرر حوالي 100 صندوق نحل، حيث قدرت إجمالي الأضرار هناك، بنحو 350 ألف دولار.

أما في محافظة الشمال، وتحديداً في منطقتي حباليا وبيت حانون، فكانت الخسائر على النحو التالي: تضرر حوالي 120 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية، وتضرر عدد من الدفيئات الزراعية، ومزارع دواجن، حيث قدرت الخسائر فيها حوالي 150 ألف دولار.

وفي السياق، نفذت الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة والشمال، اليوم وأمس، جولات تفقدية على أراضي المزارعين بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه باتجاه أراضي المزارعين للمرة الثانية على التوالي، ما كبدهم خسائر مالية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها العاملة في الميدان، تعرضت أثناء معاينتها للمكان إلى إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل.

وناشدت الوزارة، المنظمات الدولية والإنسانية لحماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم.

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