مجدلاني: عدم إجراء الانتخابات بالقدس تسليم بأنها عاصمة إسرائيل



واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، عدم إجراء الانتخابات في القدس، هو التسليم بأنها عاصمة إسرائيل، وبكل الإجراءات الإسرائيلية، ما يعني إلغاء أي وجود فلسطيني، سواءً الرسمي أو على مستوى المنظمات الأهلية والمجتمعية.



وقال مجدلاني: إن موضوع التمسك بالقدس، وإجراء الانتخابات فيها ليست في إطار الرمزية السياسية، كما يعتقد البعض، ولكنها في سياق نضالي؛ لتثبيت الحق الفلسطيني، بأن القدس أراضٍ محتلة كسائر الأراضي المحتلة عام 67، وأنها عاصمة لدولة فلسطين.



وجدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التأكيد بعدم قبول أحد بتقديم ضمانات، بشأن إجراء الانتخابات في القدس، معولاً على أن يتحول المرسوم الرئاسي لأداة ضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، باعتبارها ليست قضية إجرائية، وإنما سياسية تمس حق الشعب الفلسطيني.



من جهة أخرى، أكد مجدلاني، أن شراكة نتنياهو مع نفتالي بينت بالضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، هي قضية من القضايا التي يجب إلحاقها بملف الشكاوي، المقدم للمحكمة الجنائية الدولية،

مشيراً إلى أن هناك آلية، سيتم الإعلان عنها لتقديم المساعدة القانونية لكل مواطن تعرض لجرائم حرب أو عدوان من قبل الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن إجراء الانتخابات العامة في القدس، ليست قضية انتزاع حق، وإنما تم التوافق عليها، ومسؤولية المجتمع الدولي الآن، إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق، وليس التنصل منه.