الفتياني: لجنة متابعة "الجنائية" تتخذ قراراً للتسهيل على أبناء شعبنا بتقديم الشكاوى



وأكد الفتياني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، على مواصلة القيادة تحركاتها قانونياً ودولياً؛ لفضح انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا في المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تقديم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ملفات تتعلق بجرائم الاحتلال للمدعية العامة للمحكمة.



وحول الهجمة الاستيطانية الشرسة على أراضي شعبنا، شدد الفتياني على ضرورة البدء بشراكة حقيقية، تشمل كافة القوى والفصائل، وقيادات العمل الوطني والمجتمعي؛ للتصدي لكافة انتهاكات الاحتلال الاستيطانية.



وطالب الفتياني، بضرورة التحرك على المستويين الإعلامي بزيادة المساحة الإعلامية؛ لرفع وعي المواطنين لوسائل وأساليب التصدي للاحتلال المتغطرس، والشعبي بتوسيع الحراك والفعاليات الشعبية، في كافة الجغرافيا الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنكشف أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، أن اللجنة الوطنية لمتابعة التحرك في المحكمة الجنائية الدولية، أقرت فتح مكاتب فرعية لها في كافة محافظات الوطن، للتسهيل على أبناء شعبنا التواصل مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتقديم البيانات والشكاوى ضد انتهاكات الاحتلال، وإعداد الملفات لرفعها للمحكمة.