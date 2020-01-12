الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة بينهم فتيان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وطالت عدداً من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد.





وخلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بلعا شرقي طولكرم، اعتقلت المواطن عبد الله الحاج أبو شداد (35 عاماً)، بعد مداهمة وتفتيش منزله.





كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين مؤمن عدنان زبون (18 عاماً) من حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، ومصطفى رامي عويس (17 عاماً) من مخيم عايدة شمالاً، بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.





وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت منطقة الكاريتاس في بيت لحم، ومخيم العزة شمالاً، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.





وذكرت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزلاً يعود لآل كيالة في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وعاثت فيه خرابًا.





وفي ساعات مساء السبت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب شريف أبو حديد (18 عاماً)، على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في البلده القديمة وسط الخليل.

رام الله - دنيا الوطن