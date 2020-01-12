صور: سوق الأسماك بغزة يتزين بعشرات أسماك القرش الكبيرة





وقال منسق الصيادين في لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه تم اصطياد نحو 60 سمكة من نوع القرش، وهي صعبة الاصطياد؛ لأنها تُعد من الأسماك المفترسة.





وتابع: الأسماك التي تم اصطيادها، اليوم، تعد من أشهى الأنواع، ويبلغ سعر الكيلو الواحد من 30- 40 شيكلاً.













خاص دنيا الوطنتمكن صيادو قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، من اصطياد عشرات الأسماك، من نوع القرش المفترس.