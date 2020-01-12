صور: سوق الأسماك بغزة يتزين بعشرات أسماك القرش الكبيرة
خاص دنيا الوطن
تمكن صيادو قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، من اصطياد عشرات الأسماك، من نوع القرش المفترس.
تمكن صيادو قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، من اصطياد عشرات الأسماك، من نوع القرش المفترس.
وقال منسق الصيادين في لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه تم اصطياد نحو 60 سمكة من نوع القرش، وهي صعبة الاصطياد؛ لأنها تُعد من الأسماك المفترسة.
وتابع: الأسماك التي تم اصطيادها، اليوم، تعد من أشهى الأنواع، ويبلغ سعر الكيلو الواحد من 30- 40 شيكلاً.
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