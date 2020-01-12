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البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق في جلسته يوم الأربعاء

البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق في جلسته يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 م في مدينة القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي.

وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، ومن المقرر أن تناقش جلسة البرلمان العربي أيضاً تطورات الأوضاع المستجدة في جمهورية العراق في ظل تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يربو على العشرين ألف مصاب وسيصدر البرلمان العربي قراراً بشأن ذلك.

كما سيصدر عن الجلسة عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.

وستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية خاصة في سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي، كما ستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريراً حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي 2019م، فيما ستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقرير حول متابعة حالة حقوق الانسان في العالم العربي 2019م خاصة في دولة فلسطين وما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومشروع قانون استرشادي عربي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية. 

وستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير حول الأوضاع الاجتماعية في العالم العربي 2019م.

وستعقد اللجان النوعية اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق 13يناير 2020م، حيث ستعقد لجنة فلسطين اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان العربي لتدارس آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما ستُعقد باقي اللجان المعنية بحقوق الانسان، والقضايا الاقتصادية، وموضوع الأمن المائي العربي اجتماعاتها في نفس اليوم.

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