واعد للأسرى: الاحتلال بدأ عملية الاستفراد بالأسرى الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، أن قرار الاحتلال بنقل 60 أسيراً من الأطفال إلى زنازين العزل، هو مقدمة للاستفراد بالأسرى الأطفال داخل السجون، والذين يبلغ عددهم أكثر من 200 طفل، موزعين على سجون (عوفر، مجدو والدامون).



وقالت (واعد)، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن عملية النقل تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، خاصة أن الاحتلال سيعزلهم عن بقية الأسرى، وعن ممثليهم داخل السجون، موضحة، أن الأسرى بدؤوا بوضع خطوات احتجاجية على هذا القرار، ولن يسمحوا لإدارة السجون بتنفيذه.



وبينت (واعد) أن الأسرى الأطفال، الذين سيتم نقلهم سيواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع إدارة مصلحة السجون في تسيير أمور حياتهم اليومية داخل السجون، مؤكدة أن الاحتلال بهذا القرار، أقدم على سلب أهم منجزات الحركة الأسيرة التي حصلت عليها، بتضحيات وآلام الأسرى داخل السجون على مدار السنوات الماضية.