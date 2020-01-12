قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مخيم شعفاط وتنصب حاجزاً جنوب بيت لحم

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس.



ووفق شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر الهندي، عقب دهم منزله في المخيم، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجزاً عسكرياً جنوب بيت لحم.



وفي التفاصيل، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



يذكر أن بيت فجار تتعرض في الفترة الأخيرة لحملة اعتقالات واسعة واقتحامات ليلية متكررة.