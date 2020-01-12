مباشر | هل تراجعت فرص اجراء انتخابات في فلسطين؟

دولي

قلق إسرائيلي من قرارات اعتقال سرية ضد شخصيات إسرائيلية وجنود

قلق إسرائيلي من قرارات اعتقال سرية ضد شخصيات إسرائيلية وجنود
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: سيناريوهات صعبة جداً، عرضت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي كان الأربعاء الماضي، حال قررت محكمة الجنايات الدولية، فتح تحقيق ضد إسرائيل، ومن السيناريوهات التي عرضت، إصدار محكمة الجنايات الدولية لقرارات اعتقال سرية، لمن تعتقد بأنهم متهمون.

وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية (مدار نيوز)، عن المخاطر التي هي بحاجة لحلول، مسؤولون إسرائيليون معرضون للاعتقال حال زيارتهم دول صديقة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، دون أن يكونوا على علم بوجود قرارات اعتقال ضدهم، وهناك يدور الحديث عن رؤساء الدولة، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وضد جنود شاركوا في حرب (الجرف الصامد) وما بعد، ومن شاركوا أيضاً في قمع تظاهرات العودة على حدود قطاع غزة.

وعن الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية، باستثناء روسيا والولايات المتحدة، معظم دول العالم المهمة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، بما فيها كل دول غرب أوروبا، استراليا، كندا، وكل دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الإفريقية.

تحدٍ آخر نوقش باجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، حول الأضرار التي ستتعرض لها صورة إسرائيل، والأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فتح تحقيق ضد إسرائيل، حيث سيمارس الفلسطينيون وأنصارهم الضغط على الشركات التجارية لمقاطعة إسرائيل، والسبب أنها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب، كما سيجددون الضغط على الفنانين وشخصيات تربوية من أجل عدم زيارة إسرائيل.

وخلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، اعترفت الجهات القانونية الإسرائيلية بفشل جهودها خلال السنوات الماضية في إقناع محكمة الجنايات الدولية، بعدم فتح تحقيق ضد إسرائيل.

كما أقرت الجهات القانونية الإسرائيلية، بعدم قدرة إسرائيل وحدها على منع محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق ضدها، وإنها بحاجة لجهود ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب.

وقال: قبل شهر طلبت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فحص في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل إسرائيل، ومن قبل نشطاء حركة (حماس)، وحددت 120 يوماً لقضاة محكمة الجنايات الدولية لإصدار القرار بفتح تحقيق.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

صحيفة إسرائيلية: مليارا شيكل خسائر إسرائيل خلال المنخفض الجوي

صحيفة إسرائيلية: مليارا شيكل خسائر إسرائيل خلال المنخفض الجوي

صحيفة أمريكية: الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت على اغتيال سليماني

صحيفة أمريكية: الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت على اغتيال سليماني

ثمانية قتلى في انفجار بمصنع الكيماويات بولاية هندية

ثمانية قتلى في انفجار بمصنع الكيماويات بولاية هندية

احتجاز السفير البريطاني في طهران لساعات بسبب وجوده باحتجاجات طلابية

احتجاز السفير البريطاني في طهران لساعات بسبب وجوده باحتجاجات طلابية

بينهم ثمانية أطفال.. انتشال جثامين 11 مهاجراً غرق قاربهم في بحر إيجه

بينهم ثمانية أطفال.. انتشال جثامين 11 مهاجراً غرق قاربهم في بحر إيجه

غانتس معزياً بقابوس: الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي

غانتس معزياً بقابوس: الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي

الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأمريكية

الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وفد من حماس برئاسة هنية يصل مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

وفد من حماس برئاسة هنية يصل مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

هيئة مقاومة الاستيطان تُعدّ خطة لمساندة ودعم صمود المواطنين بالأغوار

هيئة مقاومة الاستيطان تُعدّ خطة لمساندة ودعم صمود المواطنين بالأغوار

سفارة فلسطين بلندن تحتج لدى الحكومة البريطانية على التحريض الإسرائيلي

سفارة فلسطين بلندن تحتج لدى الحكومة البريطانية على التحريض الإسرائيلي

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة بينهم فتيان

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة بينهم فتيان

الأسير عصمت شواورة يروي تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه

الأسير عصمت شواورة يروي تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه

واعد للأسرى: الاحتلال بدأ عملية الاستفراد بالأسرى الأطفال

واعد للأسرى: الاحتلال بدأ عملية الاستفراد بالأسرى الأطفال

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مخيم شعفاط وتنصب حاجزاً جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مخيم شعفاط وتنصب حاجزاً جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل جنوب المدينة

قوات الاحتلال تُتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل جنوب المدينة

منوعات

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

عربي

أمیر قطر يزور طهران للقاء خامنئي وروحاني

أمیر قطر يزور طهران للقاء خامنئي وروحاني

الجيش الوطني الليبي يُعلن وقف إطلاق النار

الجيش الوطني الليبي يُعلن وقف إطلاق النار

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى