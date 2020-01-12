صحيفة إسرائيلية: مليارا شيكل خسائر إسرائيل خلال المنخفض الجوي





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن تقديراً أولياً، أفاد بأن الخسائر بلغت ملياري شيكل، والرقم سيتصاعف لعدة مليارات بعد انتهاء حصر الأضرار كاملاً.





وضرب المنطقة، خلال الأيام الماضية، منخفض جوي، وشهدت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، سقوطاً كثيفاً للأمطار، أسفر عن غرق الكثير من المناطق والشوارع.





رام الله - دنيا الوطنكشف صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، جراء أضرار العواصف والفيضانات، خلال المنخفض الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية.