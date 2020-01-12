مواطن من البريج يلفت نظر المسؤولين بالوكالة لمعاناة المتضررين من عدوان 2014

على غير العادة وفي ظل أجواء شديدة البرودة من أربعينية الشتاء ومن وسط بحر النصيرات وجه المواطن نعيم جبريل من مخيم البريج رسالة تضامن مع أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 بطريقته الخاصة لكي يلفت نظر المسؤولين في الوكالة الى المعاناة التي يعانون منها في المنخفضات الجوية نتيجة مماطلة وتسويف الوكالة في عدم تعويضهم وصرف دفعات مالية لكي يقوموا بإصلاح منازلهم التي تضرررت من قبل قوات الأحتلال قبل أكثر من خمس سنوات.





وناشد جبريل في كلمة له وصلت "دنيا الوطن"، الذي كان محاطا بفريق من هواة السباحة في فصل الشتاء المفوض العام ومدير عمليات الوكالة بأن يعملا على حل هذه المشكلة وسرعة صرف تعويضاتهم وتخصيص جزء من الأموال التي تتلقاها الوكالة من الدول الداعمة و تخصيصه لملف الاضرار خاصة "الجزئي البلبغ "والذين لم يتقاضوا دولارا واحدا .











رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلم