استئناف ضخ غاز الطهي لقطاع غزة اليوم





وكان رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود، بغزة، سمير حمادة، أكد في تصريح له يوم الأربعاء الماضي، نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات القطاع، بسبب توقف ضخ الغاز المنزلي المصري والإسرائيلي، منذ بداية الأسبوع الجاري.



وأشار حمادة، إلى أنه "لا يوجد مخزون من الغاز المنزلي في محطات القطاع، وهناك أزمة كبيرة في الغاز، الأمر الذي أدى إلى إغلاق جميع محطات الغاز أبوابها".



ووفقاً لجمعية شركات الوقود، هناك وعود لإدخال الغاز الإسرائيلي الجمعة المقبل من خلال معابر القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد 12 كانون الثاني/يناير 2020،عن استئناف ضخ غاز الطهي إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، اليوم.وقال موقع (وللا) الإسرائيلي، وفقا لمصدر في مكتب التنسيق: بدأ هذا الصباح، تحرك عدد من شاحنات نقل الغاز من خلال (معبر كيرم شالوم) إلى قطاع غزة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت، الخميس الماضي عن مخاوف من تجدد أزمة غاز الطهي في قطاع غزة.وبحسب موقع (وللا) الإسرائيلي، فإن الشركات الإسرائيلية، تقوم بتوريد وقود الديزل من خلال عشرات الناقلات إلى قطاع غزة في الأيام الأخيرة، لكن ناقلات الغاز في إسرائيل، معطلة، وسوف تتأخر بسبب الأحوال الجوية.