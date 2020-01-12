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  • رضوان: بعض عناصر بالسلطة الفلسطينية تُروّج لتهدئة دائمة للهروب من الانتخابات

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: بعض عناصر بالسلطة الفلسطينية تُروّج لتهدئة دائمة للهروب من الانتخابات

قيادي بحماس: بعض عناصر بالسلطة الفلسطينية تُروّج لتهدئة دائمة للهروب من الانتخابات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال القيادي في حركة (حماس)، إسماعيل رضوان: إن بعض عناصر في السلطة الفلسطينية، تُروج لتهدئة دائمة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك للهروب من استحقاق الانتخابات، وإصدار المراسيم الرئاسية.

وأضاف رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا جديد بملف التهدئة، وليس هناك تهدئة طويلة الأمد، كل ما يروجه الإعلام الصهيوني، هو حُمى الانتخابات الداخلية، وليس هناك أي حوار أو مفاوضات، فيما يتعلق بالموضوع".

وتابع رضوان: "الموجود هو التفاهمات التي تمت بعد عام 2014، والتي شارك فيها الكل الفلسطيني، وأي شيء يتم في هذا السياق لا يتم إلا في الإطار الوطني الفلسطيني".

وفي سياق منفصل، نفى القيادي في حماس، الأنباء الإعلامية التي تتحدث عن العلاقة بين حركته ومصر، قائلاً: "لا صحة لهذه الأخبار الإسرائيلية، والعلاقة مع الأشقاء المصريين ممتازة، وحريصون على استمرار العلاقة الطيبة". 

وأضاف رضوان: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في جولة خارجية، ويقوم بمهمته التنظيمية؛ لجلب الدعم للقضية الفلسطينية، وهنية يقدر الوقت المناسب لإنهاء المهمة". 

 

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