لواء متقاعد: اغتيال سليماني فتح شهية إسرائيل لاغتيال نصر الله

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

قال اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي، المُطلع على الشأن الإيراني: إن عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سيفتح الشهية لدى أمريكا وإسرائيل لاغتيال بعض الشخصيات العربية.



وأكد الشرقاوي لـ"دنيا الوطن"، أن اغتيال قاسم سليماني، وعدم فعالية القصف الصاروخي الإيراني على القواعد الأمريكية 100%، "سيؤدي لأن تقوم إسرائيل باغتيال سيد المقاومة في لبنان، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".



وأضاف: "للأسف ما هو إلا وقت قصير وسنشهد تصفية شخصيات عربية مهمة في المشهد، وهذا ما أكدته الولايات المتحدة أنها استهدفت شخصية إيرانية مهمة كانت موجودة ليلة اغتيال سليماني، وهذا المسلسل سيستمر".



وأوضح الشرقاوي، بالقول: "نحن نُحذر من استمرار ذلك، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر لأن اغتيال سليماني كان مُفاجئًا للجميع، وأخذ على غفلة دون سابق إنذار، وهذا ما قد يحدث مع أحد قادة محور المقاومة، ولا ننسى كيف اغتالت إسرائيل قائد سرايا القدس بغزة بهاء أبو العطا"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، قد نشرت قبل ثلاثة شهور تقريرًا تناولت فيه من قالت إنهم "أشد الأعداء على إسرائيل، ويتواجدون على جبهات متعددة"، وهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي اغتيل بغارة أمريكية يوم الجمعة الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، وكذلك بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذي اغتيل بغارة إسرائيلية على منزله شرقي غزة، في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، إضافة إلى أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.