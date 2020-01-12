شؤون فلسطينية

هل دُفنت رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام؟

هل دُفنت رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية لإنهاء الانقسام؟
صورة ارشيفيه
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن تكون رؤية الفصائل الفلسطينية، لإنهاء الانقسام، والتي قدمت لحركتي (فتح) و(حماس) العام الماضي، قد دفنت.

وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "رؤية الفصائل الثمانية لإنهاء الانقسام لم تدفن، والجزء الثالث منها المتعلق بالانتخابات، جرى تقديمه عبر الرئيس محمود عباس".

وأضاف خلف :"الآن أصبحت الأولوية للانتخابات ولا بأس بذلك؛ لكن نريد أن نمضي معاً بإجراء الانتخابات، وخاصة أن المشكلة ليست لدى الفلسطينيين، ولكن لدى الاحتلال الإسرائيلي". 

وفي ملف الانتخابات، قال خلف: "الانتخابات خطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام، ونرى أن الملف يجب أن يتحول لمحطة اشتباك مع الاحتلال، سواء في الساحات الدولية أو ملف صراع جماهيري وشعبي؛ للتمكن من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسهيل الانتخابات في مدينة القدس". 

وتابع خلف: "الملف يجيب أن يَحظى بالاهتمام الكامل من قبل القيادة الفلسطينية، والدعوة لإطار قيادي مقرر، لوضع خطة عملية لمواجهة السياسة الإسرائيلية، بموضوع تسهيل الانتخابات في القدس". 

وأكمل: "هذا الاجتماع القيادي المقرر، يمكن من خلاله وضع خطة عمل؛ لمجابهة السياسة الإسرائيلية، والاتفاق على موضوع المرسوم، ومتى يمكن أن يصدر، وآلية إصداره، وإذا ظل الاحتلال رافضاً، فيجب دراسة كيفية التعاطي مع هذه المسألة بهجوم سياسية ودبلوماسي، وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي". 

 

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