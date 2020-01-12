صحيفة أمريكية: الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت على اغتيال سليماني

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن تقارير نشرت على صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، قولها: "إن الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت في تقديم معلومات لأمريكا، أدت لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني".



ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن المعلومات الاستخبارية الواردة من إسرائيل، أكدت موقع سليماني قبل اغتياله.



إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان الزعيم الوحيد في العالم، الذي كان يعلم نية إدارة ترمب تخطيطها لاغتيال اللواء قاسم سليماني، وذلك بعد اتصال جرى بينه وبين وزير الخارجية الأمريكية بومبيو.



وحسب ما جاء في الصحيفة الأمريكية، ونقلته أيضاً قناة (NBC)، الليلة، فإن إسرائيل ساعدت أمريكا في تأكيد معلومة أن سليماني كان يتواجد في مطار دمشق، وانطلاقه إلى مطار بغداد.



وتأكيداً على علم نتنياهو بتفاصيل الاغتيال مسبقاً، فقد أوضحت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن نتنياهو ألمح قبل سفره إلى العاصمة اليونانية أثينا، للصحفيين عن وجود حدث مثير، مضيفاً أي رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن من حق أمريكا الدفاع عن نفسها ومواطنيها.