ثمانية قتلى في انفجار بمصنع الكيماويات بولاية هندية



وجرى استدعاء فريق "الاستجابة الوطنية للكوارث" للقيام بعمليات الإنقاذ، فيما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يراقب عملية الإغاثة بنفسه.

رام الله - دنيا الوطنلقي ثمانية أشخاص على الأقل، مصرعهم، مساء أمس السبت، في انفجار ضخم، هز مصنعاً للكيماويات في منطقة بويسار بولاية ماهاراشترا غربي الهند.وقال موقع (إينديا توداي): "إن الحادث وقع في مصنع (أنك فارما)، الواقع في قرية كولواد، التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي.ووقع الانفجار، أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية في حدود الساعة السابعة مساء، فيما قال شهود عيان: إن الانفجار كان "هائلاً"، لدرجة أنه سمع على بعد 15 كيلومتراً.وذكر المصدر، أن نوافذ بعض المنازل، القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار.وكشف مسؤولون محليون، أن ثمانية أشخاص قتلوا، مشيرين إلى أنه جرى إخراج عدد من المصابين من تحت الأنقاض.