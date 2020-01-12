الجيش الوطني الليبي يُعلن وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف إطلاق النار، بدءاً من ليلة السبت/ الأحد، بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري.





رام الله - دنيا الوطنوعقب بدء سريان الهدنة، قال اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية: "إن الجماعات المسلحة، قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة، ونحن لازلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية، وننتظر أي تعليمات جديدة منها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وفي بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أكد المسماري، أن وقف إطلاق النار، سيبدأ من اليوم الأحد، على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مضيفاً أن القوات الليبية سترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.ودعت البعثة كافة الأطراف للالتزام التام بوقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام الجهود السلمية، لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي- ليبي.كما عبرت عن استعدادها التام لمؤازرة الليبيين، وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية.