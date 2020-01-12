طقس الأحد: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الأمطار مساءً



الاثنين 2020/01/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله، زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2020/01/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2020/01/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردٍ إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-6 11-5 12-6 بيت لحم 11-6 11-5 12-6 رام الله والبيرة 10-5 10-4 11-5 طولكرم 16-9 16-9 18-7 نابلس 13-7 13-6 14-7 قلقيلية 16-9 16-9 18-7 جنين 16-9 16-8 17-7 سلفيت 11-6 11-5 12-6 طوباس 16-9 16-8 17-7 روابي 12-7 12-6 13-6 الخليل 10-5 10-4 11-5 غزه 17-10 17-10 19-8 أريحا 19-11 19-10 20-9 خانيونس 17-10 17-10 19-8 الأغوار الشمالية 17-9 17-8 18-7 رفح 16-9 16-9 18-7 الاثنين 2020/01/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله، زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2020/01/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/01/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردٍ إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله، خاصة في ساعات المساء، زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.