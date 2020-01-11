دولي

احتجاز السفير البريطاني في طهران لساعات بسبب وجوده باحتجاجات طلابية

احتجاز السفير البريطاني في طهران لساعات بسبب وجوده باحتجاجات طلابية
تظاهرات مناوئة للنظام الإيراني في طهران
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت السلطات الإيرانية مساء اليوم السبت، سراح السفير البريطاني، بعد احتجازه أثناء مشاركته في احتجاجات طلابية بالعاصمة طهران، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وكانت وكالة (تسنيم) الإيرانية قالت: إنه تم احتجاز السفير بإيران لساعات، بتهمة التحريض.

وتحول تجمع في العاصمة الإيرانية، خلال فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت قبل أيام في طهران، إلى مظاهرة مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.

ورددّ المتظاهرون الذين تجمعوا أمام جامعة "أمير كبير" في طهران، السبت، هتافات ضد النظام الإيراني، وطالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

كما ردد المتظاهرون شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)"، و"لا تقولوا لنا مثيروا الفتنة، بل أنتم الفتنة".

وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة الإيرانية، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وكانت طهران قد أنكرت في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

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