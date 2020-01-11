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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب الحرم الإبراهيمي
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف أبو حديد (18عاماً)، على حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في البلده القديمة وسط الخليل، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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