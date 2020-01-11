قائمة القدس التابعة للجهاد الإسلامي تعلن فوزها بانتخابات نقابة المحامين الشرعيين

وحصدت قائمة (القدس النقابية)، 88% من الأصوات، وفازت بسبعة مقاعد من أصل ثمانية من مقاعد مجلس نقابة المحاميين الشرعيين، بالإضافة لمنصب النقيب، وفق الموقع.



وتنافس في انتخابات نقابة المحامين الشرعيين قائمة القدس، والقائمة النقابية المستقلة، وذلك لاختيار ثمانية أعضاء مجلس إدارة بالتمثيل النسبي.



وكان الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين، قد نشر أسماء قائمة "القدس النقابية" حيث جاء أيمن فايق أبو عيشة كمرشح لمنصب النقيب، وفيما يلي أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:











يتبع..

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رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (فلسطين اليوم) المحلي: أن قائمة القدس التابعة للاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فاز في انتخابات نقابة المحاميين الشرعيين.