بينهم ثمانية أطفال.. انتشال جثامين 11 مهاجراً غرق قاربهم في بحر إيجه

مهاجرون في قارب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة أنباء (الأناضول)، مساء اليوم السبت، إنه تم انتشال جثامين 11 مهاجراً بينهم ثمانية أطفال، غرق قاربهم ببحر إيجه غربي تركيا.



وأضافت (الأناضول): أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص آخرين كانوا على متن القارب.



يشار إلى أن 12 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم، وجرى إنقاذ 21 آخرين، اليوم السبت، إثر غرق قارب، كانوا على متنه قبالة جزيرة غربي اليونان، وفقاً لما أفادت به السلطات المحلية.