غانتس معزياً بقابوس: الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير بالاستقرار الإقليمي

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم السبت: إن الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن غانتس قوله: إن سلطان عُمان قابوس بن سعيد، كان من أوائل الذين أدركوا أن العلاقات مع إسرائيل هي في مصلحة جميع بلدان الشرق الأوسط.



وتابع: "تعازينا للشعب العماني، سنستمر في تطوير العلاقات والأمن الإقليمي مع خلفه هيثم بن طارق آل سعيد".



ونعى ديوان البلاط السلطاني العُماني، فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان البلاد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد معاناة مع مرض ألم به منذ العام 2014.