شؤون فلسطينية

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان
مكب زهرة الفنجان
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزيرا الحكم المحلي مجدي الصالح، والزراعة رياض العطاري، اليوم السبت، محيط مكب زهرة الفنجان في جنين، للاطلاع على سير العمل فيه، خاصة بعد اكتمال العمل بنسبة 80% على إنشاء الجدار الاستنادي، الذي يهدف إلى حمايته من الانهيار.

ووضع الوزيران، خلال اجتماع في مقر بلدية عرابة، الأهالي بصورة الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة من أجل معالجة مشكلة النفايات، والخطط المرحلية والاستراتيجية للتغلب على هذا التحدي، ومنها العمل على تهيئة المكب؛ لاستخراج الغاز، إضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في النفايات وتحويلها إلى طاقة باستخدام التكنولوجيا، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

وأكد الصالح، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لحل مشكلة التخلص من النفايات، سواء في مكب زهرة الفنجان، أو على مستوى الوطن، وفق خطط علمية قابلة للتنفيذ.

وعبر أهالي المنطقة عن تطلعاتهم وآمالهم في ايجاد حل جذري لكافة المشكلات، التي يتسبب بها المكب.

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