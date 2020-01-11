عربي

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الخارجية المصرية، بيان إثيوبيا، حول مفاوضات سد النهضة، بأنه "وقع في كثير من المغالطات والتضليل المرفوض جملة وتفصيلاً، ونفت تحقيق المفاوضات لأي تقدم ملموس في مفاوضات ملء وتشغيل السد.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها نقلته (سي ان ان): إن المفاوضات كشفت "تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغال فيها"، كما اعتبرت أنها "تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع"، حسبما ورد في البيان.

وأضافت أن "البيان الإثيوبي، قدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات، ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين".

وأوضحت مصر أن إثيوبيا "لم تظهر أي مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 آذار/ مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا".

وقالت خارجية مصر، إنها "انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية، وبروح إيجابية، تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا"، مضيفة: "قد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات، والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح. 

وأضافت أنه بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 عامًا، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث، اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري، يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".

واقترحت مصر، بحسب البيان، "وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق، وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء، وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف، وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية، على حد وصف البيان.

واستنكرت مصر ما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية، حول المزاعم بأن مصر "تسعى للاستئثار بمياه النيل"، موضحة أن "مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات".

 وعلى الرغم من البيان شديد اللهجة للخارجية المصرية، إلا أن القاهرة أعلنت مشاركتها في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 كانون الثاني/ يناير الجاري.

أخبار ذات صلة

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية

الولايات المتحدة ترفض طلباً عراقياً بشأن قواتها العسكرية

الولايات المتحدة ترفض طلباً عراقياً بشأن قواتها العسكرية

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفترق عناتا

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفترق عناتا

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال سوقا تجارية في سلواد

إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال سوقا تجارية في سلواد

افتتاح مهرجان &#34;سينما المقاومة&#34; الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

افتتاح مهرجان "سينما المقاومة" الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

فروانة: الأسير &#34;نبيل مسالمة&#34; ينضم إلى قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34;

فروانة: الأسير "نبيل مسالمة" ينضم إلى قائمة "عمداء الأسرى"

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق &#34;السايد الغربي&#34; لشارع النصر بغزة

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق "السايد الغربي" لشارع النصر بغزة

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

منوعات

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

عربي

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

مصر: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي مصالحنا

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

الدفاع الروسية: فتح ثلاثة معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية من الاثنين

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية

شاهد: سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية