دولي

الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأمريكية

الخارجية الإيرانية تدين العقوبات الأمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت، بيانا أدانت فيه العقوبات الأمريكية ووصفتها بالأحادية والمكررة وغير القانونية وعديمة الجدوى.

وأضافت الخارجية الإيرانية " العقوبات الجديدة انتهاك صارخ للقرار ٢٢٣١ لمجلس الأمن الدولي والتزامات الإدارة الأمريكية".

وقالت أن العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للقانون الدولي واستهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين.

وأشارت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتقبل الحقائق و تعترف بالهزيمة أمام إيران، ولا تزال تمارس سلوكا أحادي الجانب وغير قانوني و عديم الجدوى وتصر على تكراره.

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