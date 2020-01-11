الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفترق عناتا

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عشرات المركبات على المدخل الشرقي لبلدة عناتا، شرق القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن قوات الاحتلال، احتجزت مركبات المواطنين القادمة من جنوب الضفة الغربية، ومن شرق القدس على مدخل عناتا باتجاه رام الله، وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.