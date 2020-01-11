إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال لسوق تجاري في سلواد

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز باتجاه سوق تجاري في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.



وقالت الصحفية، شذى حماد، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية): إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية من مدخلها الغربي، واعتدوا على المواطنين، وأطلقوا باتجاههم قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حاجزاً على مدخل سلواد الغربي، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت ببطاقات راكبيها.