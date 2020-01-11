دولي

ميركل: برلين ستستضيف مؤتمراً للسلام بشأن ليبيا

ميركل: برلين ستستضيف مؤتمراً للسلام بشأن ليبيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وذلك وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت نقلته (رويترز): "نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين".

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