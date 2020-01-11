وكالة إيرانية تكشف حقيقة استقالة روحاني





فيديو: من الإقلاع إلى السقوط.. هكذا تحطمت الطائرة الأوكرانية في إيران









رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة (فارس) الإيرانية عن حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن ترك الرئيس حسن روحاني منصبه، على خلفية أزمة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مصدر في الحكومة الإيرانية تأكيده أن الأنباء التي وردت، مساء أمس الجمعة، عن تقديم روحاني الاستقالة لا صحة لها، كما لفت إلى أن الرئيس الإيراني في مكتبه منذ صباح اليوم السبت، وهو من أصدر بيان التعزية بشأن كارثة الطائرة الأوكرانية التي أودت بأرواح 176 شخصا.واعترفت إيران صباح اليوم بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" عن طريق الخطأ، أثناء تحليقها فوق منطقة عسكرية حساسة تابعة للحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني، ووصف روحاني هذه الحادثة بأنها "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر".