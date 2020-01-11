ترامب عن سليماني "أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ"





وأتت تغريدة ترمب بعد إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصاً، بصاروخ قصير المدى، لتلقي الضوء على صمت الديمقراطيين وعدم تعليقهم على هذا التطور الجديد، بينما انتقدوا خلال الأيام الماضية الضربة الأميركية التي أودت بحياة سليماني.



وأتت تغريدة ترمب بعد إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصاً، بصاروخ قصير المدى، لتلقي الضوء على صمت الديمقراطيين وعدم تعليقهم على هذا التطور الجديد، بينما انتقدوا خلال الأيام الماضية الضربة الأميركية التي أودت بحياة سليماني.

رام الله - دنيا الوطنانتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، دفاع الديمقراطيين عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في 3 يناير الجاري، ووصفه بأنه "أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ".وتساءل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدتها (العربية)، "أين اختفى صوت الديمقراطيين عندما أمضوا الأيام الثلاثة الأخيرة في الدفاع عن قاسم سليماني، أحد أسوأ الإرهابيين في التاريخ وصاحب العبوات الناسفة؟ الذي كان يخطط أيضًا إلى إلحاق ضرر كبير في المستقبل".