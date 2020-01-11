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شؤون فلسطينية

افتتاح مهرجان "سينما المقاومة" الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

افتتاح مهرجان "سينما المقاومة" الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية
جانب من المهرجان
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت الجبهة الثقافية الإسلامية، اليوم السبت، مهرجان عمار بن ياسر للسينما (أيام سينما المقاومة) بنسخته الخامسة، بحضور عدد كبير من ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والهيئات المحلية وممثلين عن المؤسسات الثقافية والإعلامية في القطاع.

وشهد الحفل الذي أقيم في مدينة غزة، مهرجان تأبين لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، حيث نعاه ممثلو الفصائل الفلسطينية، وأكدوا دوره ودور إيران في دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، "من حقنا في المقاومة ومحورها فلسطين ان نفاخر بشهدائنا وقادتنا، مثل الشهيد المجاهد بهاء أبوالعطا، وقاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، الذين قضوا خلال مواجهة المشاريع الإسرائيلية".

وأضاف البطش: "قاسم سليماني كان يدعم المقاومة بلا حدود ولا شروط، ولم نسمع منه يوماً مقابل الدعم الذي تقدمه إيران للمقاومة"، مشيراً إلى أن أمريكا تريد أن تبقى الصراعات في الأمة من أجل تفتيتها لأنه ربح صافٍ لأمريكا وإسرائيل.

وتابع، أن "الاغتيال لم يحقق أهداف أمريكا وإسرائيل، واغتيال قاسم سليماني شكل مرحلة جديدة للبقاء، وأن الرد الإيراني على أمريكا شكل صدمة للولايات المتحدة، وأن أمريكا وجدت نفسها ملتزمة بالصمت على الهجمات الإيرانية، هذا تحول كبير في المنطقة لن ينتهي إلا برحيل أمريكا من كل الشرق الإسلامي".

وتابع: "ونحن نحتفي بقاسم سليماني تحت عنوان سينما المقاومة، نؤكد على أهمية هذا الخيار، الذي يعزز في الأمة في الأمة ثقافة السينما المقاومة، التي تظهر بطولات الأمة وتدعو لوحدتها وتدعو للمقاومة في وجه المشروع الصهيوني، وليس السينما الرخيصة التي تستبيح المحرمات".

وأضاف، "هذه الثقافة نحتاجها اليوم من الجبهة الثقافية الإسلامية ومن غيرها من مهرجانات السينما والمقاومة، لكي تحيي في النفس العزة والكرامة، لأننا أحوج الناس لوحدتنا اليوم".

بدوره، قال مدير عام مهرجان أيام سينما المقاومة، إبراهيم أحمد، إن "هذه المناسبة التي تقام بالتزامن مع ذكرى استشهاد قاسم سليماني، تمثل رسالة إلى كافة المؤسسات العاملة في مجال صناعة السينما والأفلام الوثائقية من أجل المضي في هذا الطريق باعتباره لوناً مهماً من ألوان المقاومة".

وأضاف، أن "هذا المهرجان الذي يقام للعام الخامس على التوالي، يؤكد على رسالة القائمين عليه حول التأكيد على أهمية هذا المجال، وعدم تركه أمام أعداء الأمة ليشوهوا حاضر وماضي الأمة الإسلامية".

بدوره، قال القيادي في حماس، اسماعيل رضوان، إن "هذا المهرجان الذي حرصت عليه إيران لتؤكد على أثر الإعلام والصورة في خدمة المقاومة، وقد تكون الصورة أبلغ من ألف رسالة مسلحة أو من أي خطاب بليغ".

وأضاف، أن "المقاومة تكون بالبندقية والكاميرا والكلام والموقف الإعلامي الذي يؤثر في الجماهير، لأجل ذلك يجب الاهتمام بالسينما المقاومة التي تخدم قضيتنا وقضايا الأمة، وتعد جيلاً قادراً على فهم واقع الأمة وثقافتها".

وتابع، أن "يأتي هذا المهرجان في مناسبة أليمة على قلوبنا جميعا وعلى شرف تأبين قاسم سليماني، نقول هنا غزة هنا المقاومة هنا الوفاء، وهنا من قدموا أرواحهم وقادتهم من أجل مشروع تحرير فلسطين".

وقال رضوان، إن "هذا المهرجان وفاء لقاسم سليماني ولإيران التي دعمت وما زالت تدعم المقاومة الفلسطينية دون شروط، وإن غزة لا تنسى من وقف معها ودعمها مثل الجنرال قاسم سليماني الذي أحب فلسطين والقدس ولم يبخل في شيء بدعم المقاومة".

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