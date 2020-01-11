عاجل

  • ميركل تقول إنه ينبغي بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق النووي

  • بوتين: لدينا معلومات بأن مرتزقة تم نقلهم من ريف إدلب إلى ليبيا

  • بوتين: هناك مواطنون روس في ليبيا لكنهم لا يمثلون الدولة الروسية

  • بوتين: هناك مواطنون روس في ليبيا لكنهم لا يمثلون الدولة الروسية

  • بوتين: نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا أمر خطير للغاية

  • ميركل: لا بد من مساءلة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران

  • ميركل:نصر على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ولا يجب على طهران ألا تملك نووي

  • ميركل: لا ننوي التدخل في ليبيا ولكن لا بد من حل الأزمة

  • ميركل: يجب فتح منفذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال سوريا

  • ميركل: على السراج وحفتر أن يضطلعا بدور إيجابي لحل الأزمة الليبية

  • ميركل: نحاول عقد مؤتمر دولي في برلين بشأن الأزمة الليبية

  • ميركل: المباحثات الروسية التركية بشأن ليبيا يمكن أن تكون لها آثار مثمرة

  • بوتين يطالب ببدء عمل آلية التمويل الأوروبية المتعلقة بإيران

  • بوتين: روسيا وتركيا وإيران ستواصل دعم اللجنة الدستورية السورية

  • بوتين: الإيرانيون يحتاجون دعم الدول الأوروبية

  • بوتين: روسيا وألمانيا تدعوان للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

  • بوتين: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

مباشر | متظاهرون في إيران يطالبون خامنئي بالرحيل بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة

عربي

الولايات المتحدة ترفض طلب عراقياً بشأن قواتها العسكرية

الولايات المتحدة ترفض طلب عراقياً بشأن قواتها العسكرية
الجيش الأمريكي في العراق
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها لطلب عراقي يطالب بسحبها لقواتها العسكرية وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قائد إيراني كبير في هجوم أميركي في بغداد، مشيرةً إلى أنها تدرس توسيع وجود حلف شمال الأطلسي هناك.

وحسب (عرب 48)، فإنه في محاولة لتكثيف الضغط على خصمها اللدود، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران ردا على مهاجمة طهران قوات أميركية في العراق انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأشار الموقع، إلى أن العراق يتحمل تصاعد العنف نظراً لأنه الساحة الرئيسية للمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وجارته إيران. ويواجه زعماؤه مأزقا لأن واشنطن وطهران حليفتان رئيسيتان أيضا للحكومة العراقية ويتنازعان على فرض النفوذ هناك.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران خططت على الأرجح لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد وكانت تهدف إلى مهاجمة أربع سفارات أميركية عندما قتلت ضربة أميركية بطائرة مسيرة سليماني.

وأضاف ترامب في مقتطف من مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد“. وأضاف ”يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إنه قدم طلبه خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الخميس، بما يتماشى مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن عبد المهدي طلب من بومبيو "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق".

وتابع البيان "هناك قوات أميركية تدخل للعراق ومسيّرات أميركية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وإن هذا مخالف للاتفاقات النافذة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أي وفد أميركي لن يناقش انسحاب القوات الأميركية لأن وجودها في العراق "مناسب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، في بيان "بيد أن ثمة حاجة للحوار بين الحكومتين الأميركية والعراقية ليس فيما يتعلق بالأمن فحسب لكن بشأن شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وتابع ترامب خلال المقابلة مع "فوكس نيوز" أنه إذا أراد العراق مغادرة القوات الأميركية فسنقول له "عليكم أن تدفعوا لنا الأموال التي دفعناها"، وأضاف "أعتقد أنهم سيوافقون على الدفع. وبغير ذلك سنبقى هناك".

وقال بومبيو للصحفيين إن وفدا من حلف شمال الأطلسي في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة مستقبل المهمة في العراق وخطة "لتقاسم العبء في المنطقة".

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية إن بومبيو ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، فضلا عن "فرصة توسيع قوة الحلف في العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب".

وبدأ أحدث تصعيد للحرب بالوكالة بين البلدين الغريمين بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أميركية في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني. وردت إيران، يوم الأربعاء، بإطلاق صواريخ على قوات أميركية في العراق.

وامتنع الجانبان عن تأجيج الصراع بعد ذلك لكن التوتر ما زال يخيم على المنطقة إذ يهدد القادة العسكريون الإيرانيون بشن مزيد من الهجمات.

وندد آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، يوم الجمعة، بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق وقال إنها تهدد بجر البلد ومنطقة الشرق الأوسط إلى صراع أكبر.

وقال السيستاني إن الهجمات المتبادلة بين الجانبين داخل العراق هذا الشهر تنم عن تجاهل صارخ لسيادة العراق، مضيفا أن شعب العراق يتحمل الخسارة الأكبر من الصراع بين واشنطن وطهران.

وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء أن سلسلة الهجمات تنتهك سيادة العراق مضيفا أنه لا يتعين السماح لأي قوى أجنبية بتحديد مصير العراق.

وقال ممثل السيستاني "إن التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ... سيؤدي إلى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل".

أخبار ذات صلة

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس

سلطان عُمان: سنسير خارجياً على خط السلطان قابوس

بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان

بالفيديو: تعرّف على السلطان الجديد لسلطنة عُمان

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

هل تتغير سياسات سلطة عُمان المُحايدة بعد السلطان قابوس؟

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

الإمارات تُعلن الحداد ثلاثة أيام على السلطان قابوس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

افتتاح مهرجان &#34;سينما المقاومة&#34; الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

افتتاح مهرجان "سينما المقاومة" الخامس بغزة بمشاركة فصائل فلسطينية

فروانة: الأسير &#34;نبيل مسالمة&#34; ينضم إلى قائمة &#34;عمداء الأسرى&#34;

فروانة: الأسير "نبيل مسالمة" ينضم إلى قائمة "عمداء الأسرى"

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة السجون تبلغ الأسرى بقرارها نقل 60 قاصراً إلى سجن (الدامون)

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق &#34;السايد الغربي&#34; لشارع النصر بغزة

إدارة المرور تُصدر تنويهاً بخصوص إغلاق "السايد الغربي" لشارع النصر بغزة

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل نظراً لملوحتهما

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة تُكّرم عدداً من ضباط المرور والنجدة لإعادتهم محفظة لإحدى المواطنات

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر &#34;الكرامة&#34; وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 190 مطلوباً الأسبوع الماضي

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف غرب سلفيت لتوسع استيطاني جديد

منوعات

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على &#34;الجوكر&#34;

بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "الجوكر"

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

فستان فوشيا مبهج وشعر أشقر.. أول ظهور لأصالة بعد الطلاق

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

أول تعليق من كندا حنا على وفاة طفلة بسبب تقليدها

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت في القضية

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

الصور الأولى من حفل زفاف محمود العسيلي

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد السُخرية منها.. كيم كاردشيان تستعرض مايُوجد داخل ثلاجاتها

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

بعد قضية دنيا بطمة.. فنانة مغربية تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها بغيبوبة

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة بتسجيل صوتي

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

صندوق مليء بالوثائق يفجر مفاجأة حول وفاة مارلين مونرو

عربي

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس

قادة الدول العربية يعزون سلطنة عُمان بوفاة السلطان قابوس