الجزائر تعلن إرتفاع عدد القتلى في عملية أمنية إلى أربع مسلحين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تصفية (إرهابيين اثنين) بمدينة خنشلة شمال شرق البلاد، بعد يوم واحد من تأكيدها القضاء على (إرهابيين خطيرين) في مدينة جيجل.
وأضاف البيان الذي نشرته (وزارة الدفاع الجزائرية) أن "الأمر يتعلق بالإرهابي بشير عرباوي المكنى (أبو إسحاق) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والإرهابي عمارة زيتوني المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".
ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وخمسة مخازن مملوءة، وقنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية، ومنظار ومعدات أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تصفية (إرهابيين اثنين) بمدينة خنشلة شمال شرق البلاد، بعد يوم واحد من تأكيدها القضاء على (إرهابيين خطيرين) في مدينة جيجل.
وأضاف البيان الذي نشرته (وزارة الدفاع الجزائرية) أن "الأمر يتعلق بالإرهابي بشير عرباوي المكنى (أبو إسحاق) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، والإرهابي عمارة زيتوني المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".
ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وخمسة مخازن مملوءة، وقنبلة تقليدية الصنع، وقنبلة يدوية، ومنظار ومعدات أخرى.
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