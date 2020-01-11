تقرير: العراق يطلب من أمريكا وضع آلية لسحب القوات





رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (واشنطن بوست) نقلا عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن عبد المهدي طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضع آلية لسحب القوات الأمريكية من البلاد.وقالت الصحيفة في تقرير لها إن عبد المهدي طلب ذلك في مكالمة هاتفية مع بومبيو يوم الخميس. جاءت هذه الخطوة فى أعقاب تصويت البرلمان العراقى على طرد القوات الامريكية البالغ قوامها خمسة آلاف جندى فى العراق إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي الأسبوع الماضى فى بغداد.وردت إيران بضربات جوية على قاعدتين فى العراق تتواجد بهما قوات أمريكية، ولم يسقط قتلى أو مصابون في الضربات الإيرانية. ومنذ ذلك الحين تسعى كل من طهران وواشنطن لخفض التوتر.ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على التقرير.وقالت الصحيفة إن عبد المهدي طلب في اتصال هاتفي من بومبيو "إرسال ممثلين إلى العراق لوضع آلية لتنفيذ قرار البرلمان بالانسحاب الآمن للقوات من العراق".ووفقا لبيان استندت إليه الصحيفة، أبدى عبد المهدي اعتراضه على دخول القوات الأمريكية إلى العراق وتحليق الطائرات الأمريكية في الأجواء العراقية.